Не менее 565 рабочих мест планируют создать на предприятиях Мозырского района в 2019 году

Не менее 565 рабочих мест планируется создать на предприятиях Мозырского района по итогам 2019 года. Большая их часть – в сфере торговли. До конца этого года в городе планируют открыть два крупных торговых центра. Ряд вакансий создается и в других отраслях.

Мозырь интенсивно развивается по всем направлениям. Наращивает объемы производства промышленный сектор. Около 80% продукции предприятий района отправляется на экспорт. Мозырская продукция поставляется в Россию, Украину, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Казахстан, Китай. Востребована за рубежом продукция Мозырского нефтеперерабатывающего завода, Мозырьсоли, машиностроительного завода, Беларускабеля, молочного завода и других предприятий. Активно развивается строительная отрасль. Ежегодно в районе вводится около 65 тыс. кв.м жилья, наращивается экспорт строительно-монтажных слуг. Специалисты Мозырского ДСК работают на строительных площадках Курска, Калуги, Киева. Развивается социальная сфера. В этом году в Мозыре открылся оснащенный современным оборудованием межрайонный кардиологический центр, заработал городской бассейн, ведена в строй одна из очередей спортивно-оздоровительного центра «Полесье-Арена». Увеличивается численность населения района. Так, в 2018 году мозырский край прирос на 542 человека. При этом за последние 5 лет он несколько помолодел. Средний возраст жителей составляет 32 года. Средняя продолжительность жизни 75 лет. В районе проживают 134 тыс. человек, из них 56,5 тыс. трудоспособного возраста.