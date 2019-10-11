Наведение порядка

На территории Мозырского района проводится месячник по благоустройству. Каждый старается внести свою лепту в масштабное мероприятие: кто-то высаживает деревья и кустарники, кто-то наводит чистоту.

Трудовой молодой энергичный десант высадился на Кургане Славы. Миссия самая что ни на есть благородная – внести свою лепту в благоустройство священного для мозырян места. Учащиеся лицея строителей под чутким руководством коммунальников должны высадить кленовую аллею, в рамках глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину». Инициатор – Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Акция нашла активную поддержку на местах, в том числе в Мозыре.

Как говорят сами учащиеся лицея строителей, акцию поддержали охотно. Ведь это на благо родного города. Коллективный труд на свежем воздухе при хорошей погоде сближает.

Деревья ребята посадили, осталось построить дом и родить сына. Но это в будущем. Кстати, природоохранная акция тоже нацелена на будущее. Город—это общий дом.

Также считают и сотрудники санстанции, которые вышли на осенний субботник. Фронт работ остается неизменным уже несколько лет подряд. Это — переулок Калинина. Сложный участок с крутыми склонами слажено и дружно привели в порядок буквально за пару часов активной работы.