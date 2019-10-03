Насколько вложенные средства дают отдачу, и как она выражается в рублях? Делегация представителей Всемирного банка посетила калинковичскую мини-ТЭЦ

Делегация представителей Всемирного банка посетила Калинковичи. Экспертов интересовал ход реализации совместного проекта по использованию древесной биомассы для централизованного теплоснабжения. В рамках этого проекта в Калинковичах была построена мини-ТЭЦ. Насколько вложенные средства дают отдачу, и как она выражается в рублях? Вместе с гостями на мини-ТЭЦ побывала наша съемочная группа.

Эксперты Всемирного банка приехали на Калинковичскую мини-ТЭЦ спустя 8 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство нового источника тепла на местных видах топлива финансировалось из средств займа Всемирного банка реконструкции и развития, который выделил на реализацию проекта свыше 14 миллионов долларов. Так, в конце января 2019 вместо трех старых котельных заработала одна. По расчетам экономистов, вложенные средства должны окупиться не только за счет сокращения общих затрат, но, в первую очередь, за счет замещения топлива. Объемы использования природного газа сократились в пользу древесной биомассы или, проще говоря, щепы. Газ остается в качестве резервного топлива. Гости посетили операторную, побывали в котельном и турбинном зале и даже заглянули в бункер подачи щепы. Но, прежде всего, их интересовали цифры экономии. А они впечатляют. За истекший период на разнице цен на топливо удалось сэкономить 1 миллион 200 тысяч белорусских рублей. Сегодня мини-ТЭЦ обеспечивает теплоснабжением большую часть Калинковичей. Около 160 жилых домов, а также – ряд объектов социальной сферы. Первая зима проблем не выявила. Впереди новый отопительный сезон. Специалисты рассчитывают, что и он показательным, как в качественном отношении, так и в плане экономии. Но в погоне за удешевлением тепла, не обошли стороной и вопрос экологии. Проект изначально продумывали до мелочей. В рамках реализации проекта было переложено 12 км тепловых сетей, в жилых жомах оборудовали 18 тепловых пунктов. Один из них специалисты посетили. Все увиденное воодушевило. Финансирование Всемирным банком проектов в сфере повышения эффективности энергетики и жилищно-коммунального хозяйства продолжится. Сейчас готовится новый займ, который будет больше прежнего. Строительство объектов на местных видах топлива, экономия дорогого газа, переход на местные виды топлива. Эти задачи на Гомельщине будут реализованы уже в ближайшей перспективе.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ