«Налоги глазами детей». Маленьких мозырян приглашают к участию в конкурсе рисунков

Маленькими мозырянами заинтересовалась налоговая. И ищет среди них таланты. В целях повышения уровня финансовой, в том числе налоговой грамотности населения, инспекция МНС по Мозырскому району проводит среди детей и молодежи конкурс рисунков «Налоги глазами детей». Победители будут определяться в двух возрастных группах: от 6 до 12 и старше 12 лет. Конкурсные работы будут приниматься с 14.10.2019 по 29.11.2019 (по адресу: пер. Березовый 1-й, 3-2). На обратной стороне рисунка участнику конкурса необходимо будет указать информацию об авторе: ФИО ребенка, возраст, контактные данные и краткое описание рисунка. Имена победителей будут оглашены через пять дней после окончания приема конкурсных работ. Победителям будут вручены памятные подарки. Подробности по тел. 20-28-73.