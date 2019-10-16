Заместитель начальника главного идеологического управления, начальник управления идеологии и информационной политики Администрации Президента Беларуси Владимир Матусевич провел в Мозыре прием граждан. Обсудили вопросы землепользования, идеологии, а также личные взаимоотношения с соседями.

Ряд выездных приемов граждан с 8 октября по 1 ноября проводит в регионах Администрация Президента. Главная задача – изучить ситуацию на местах: выполнение поручений Главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения. Особое внимание – вопросам социально-экономического развития. На прием к Владимиру Матусевичу, который прошел сегодня в райисполкоме, записались как мозыряне, так и жители соседних городов. Основными стали вопросы идеологической направленности, землепользования и личные споры с соседями. Так, искать свою правду приехал Виктор Левковец из Калинковичей. Земельные споры, приводящие к соседским войнам, — тема всегда сложная, и требующая тщательного рассмотрения. Тем не менее, каждому заявителю на приеме уделено внимание. В случае Виктора Левковца, руководителям Калинковичских служб поручено найти возможность, урегулировать отношения между двумя владельцами участков мирным путем. Часть вопросов, озвученных во время встречи с представителем Администрации Президента, были решены на месте. На остальные будут даны ответы в установленный срок.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ