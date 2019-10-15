Мозырянину вручили смартфон за участие в интернет-переписи

Прими участие в переписи и выиграй приз. Каждый день Национальный статистический комитет Беларуси называет имена участников онлайн-переписи населения, которые выигрывают призы. Первым счастливчиком в Гомельской области стал мозырянин Сергей Тарасов.

Представители Главного статистического управления Гомельской области приехали в Мозырь, чтобы вручить приз удачливому местному жителю. Сергей Тарасов, приняв участие в онлайн-переписи населения, первым в юго-восточном регионе выиграл смартфон. Счастливым днем для работника Мозырского НПЗ стало воскресенье, 13 октября, когда он заполнил данные на четырех членов своей семьи. По словам Сергея, смартфон он подарит жене. А мозырянам посоветовал не откладывать в долгий ящик, принимать участие в переписи. Победителей выбирают один раз в день случайным образом. Стать участником акции очень просто: нужно всего-навсего ответить на вопросы переписи на официальном сайте.

Интернет-перепись будет проходить по 18 октября включительно. Так что спешите! Шанс стать обладателем приятного и нужного подарка есть у каждого.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.

ТКМ