Мозырянин на протяжении длительного времени истязал свою мать. Пожилая женщина, каждый раз обращаясь в больницу, скрывала от медиков то, как она получила травму.

В приемный покой больницы была доставлена пожилая мозырянка с многочисленными гематомами, на ней не было буквально живого места. Сообщение о пациентке было передано в правоохранительные органы. От следователей женщина не скрывала – избил сын, причем, бьет регулярно. Мужчина свою вину отрицал: мать все придумала, а травмы, наверное, получила, когда падала. Следователи провели расследование, допросили несколько десятков свидетелей. Оказалось, 46-летний мужчина в январе 2019 освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за истязание матери. Но пребывание в тюрьме его не исправило, бить продолжил с той же жестокостью. Женщина поначалу из-за боязни мести каждый раз обращаясь в больницу, скрывала от медиков, откуда у нее травмы. Однако последний факт избиения переполнил чашу ее терпения, сын ее едва не убил. Жестокость к матери у мужчины проявлялась в состоянии алкогольного опьянения. Агрессию вызывал любой пустяк. На данный момент мужчина заключен под стражу. В этот раз за систематическое истязание матери и угрозу убийством ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ