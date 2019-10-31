Мозыряне приняли участие в уникальной международной акции памяти «Во славу общей Победы». Она посвящена 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Земля с Родины — святыня. Родная земля, пропитанная кровью павших в войне — вдвойне. Мозырь присоединился к уникальной международной акции памяти «Во славу общей Победы!». Создавая новую культуру памяти о Великой Отечественной войне, ее участники собирают землю с братских захоронений и памятных мемориалов бывших республик СССР. В торжественный день 9 мая 2020 года капсулы с землей со всех белорусских мест памяти будут помещены в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых в Минске. Курган Славы стал первым местом в районе, где собирали землю. На мероприятие собрались представители общественных организаций и объединений, а также Мозырского райжилкомхоза, чьи сотрудники следят за порядком на территории мемориального комплекса. В братской могиле на территории Кургана захоронены останки 252-х воинов, которые погибли, защищая наш район от немецко-фашистских захватчиков. Живых очевидцев событий Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Единственным свидетелем останется земля с памятных мест войны, с мест гибели воинов и мирных жителей. Собирая ее в одном месте, участники международной акции надеются, что смогут воссоединить в народной памяти всех, кто сражался плечом к плечу, добывая Победу.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ