Мозырян ожидает потепление, даже несмотря на хмурые прогнозы синоптиков. В квартирах, наконец, включили отопление

Отопление в жилом фонде начали включать уже сегодня, 4 октября. Соответствующее решение принято Мозырским райисполкомом. Напомним, первыми стали обогревать школы, детские сады, больницы и другие учреждения социальной сферы. Там батареи потеплели еще 27 сентября. В соответствии с нормативами жилые дома начинают подключать к отоплению после того, как в течение пяти суток регистрируется средняя температура 8 градусов. На этот раз решение принято даже несмотря на то, что контрольные цифры температур не достигли необходимой отметки. В Мозыре центральное отопление подведено к более чем восьми сотням многоквартирных домов. Почти 200 из них – это КИЗы, 608 домов находятся на балансе «Мозырского райжилкомхоза». И конечно, за один день обеспечить подачу тепла в весь жилой фонд не получится. Мозырь готов к отопительному сезону. Но, конечно, его начало может выявить мелкие проблемы. Пропуски системы, завоздушенные батареи… Кстати, жильцам последних этажей советуют не заниматься стравливанием воздуха самостоятельно, а если возникла необходимость, вызывать специалистов. Синоптики прогнозируют понижение температур, коммунальники наоборот, обещают скорое потепление в каждом доме.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ