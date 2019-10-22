Мозырский областной лицей отметил свой 15-й день рождения. Праздничные мероприятия прошли в канун Дня лицеиста, который каждый год отмечается 19 октября. Традиционные чаепития, прогулки на свежем воздухе, конкурсы стихосложения, пушкинские уроки. А настроение всему празднику задала торжественная линейка.

Мозырский областной лицей отмечает 15 лет со дня открытия. На торжественной линейке собралась вся лицейская семья. Педагоги, будущие выпускники – 11-классники и малышики… Именно так здесь называют новоиспеченных лицеистов, учащихся 10 классов. День рождения решено было приурочить ко Дню лицеиста. Традиционно его отмечают 19 октября, в день создания Императорского Царскосельского лицея. Его знаменитые ученики Пушкин и Дельвиг стали гостями праздника. Вместе с лицеистами праздничную дату отмечали и многочисленные гости. К некоторым мудрым пожеланиям стоило прислушаться. 15 лет – возраст совсем юный. Относительно молодое заведение заняло прочные позиции в масштабах не только города, но и области и даже страны. 2300 выпускников, 155 золотых и серебряных медалистов, 186 дипломов республиканских, 10 дипломов международных олимпиад, 77 дипломов различных исследовательских конкурсов, 25 100-балльных сертификатов. А еще звание «Супершкола, которое было присуждено лицею в 2018 году. Инна Лагун возглавила лицей спустя год после открытия. И эта дата, безусловно и ее личный праздник. 15 день рождения стал действительно семейным праздником. Все вместе пели и конечно танцевали. Вальс лицеистов – это уже традиция. На линейке вспомнили историю создания первого Царско-сельского лицея и не раз вспоминали свою собственную историю. Мозырский областной лицей был открыт в 2004 году в здании 4 школы. Любовь Клепчукова, ныне начальник отдела образования Мозырского исполкома стала его первым руководителем, а точнее сказать основателем. За короткое время пришлось проделать огромный труд. Сбор информации, обмен опытом, документация и конечно, скрупулезный подбор педагогов.

Людмила Петрушенко была одним из первых педагогов. Вспоминает, как готовили лицей к открытию и почти жили на работе. Но больше всего в памяти отпечаталась необыкновенная атмосфера доброжелательности. По этому принципу живет весь лицей. Об особой атмосфере говорят все его выпускники. Поздравить лицей с юбилеем приехали многочисленные друзья. Среди них и представители районной администрации. Феликс Галюк, заместитель председателя Мозырского райисполкома поздравил лицейскую семью от своего имени и от имени главы района Елены Павлечко.

Сегодня лицей – это 6 направлений профильной подготовки. Студентами вузов становятся почти 100 выпускников. На лицейском небосклоне зажглось уже 2 десятка звезд. А если звезды зажигают, то это действительно кому-нибудь нужно.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ