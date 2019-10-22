Мозырская организация Красного креста при поддержке молокозавода установила первый в городе контейнер для сбора чистой одежды и обуви

Мозырская организация Красного креста установила первый в городе и пока единственный контейнер для сбора чистой одежды и обуви. Благотворительная инициатива реализовалась благодаря спонсорской помощи предприятия «Мозырские молочные продукты». Именно молочники выделили средства на покупку контейнера, а такой контейнер Мозырю действительно нужен.

Современный мир – это мир потребителей. Смена трендов, акцентов, веяний моды. Постоянное пополнение гардероба, желание разнообразить свой внешний вид, выделиться из толпы и как результат «синдром переполненного шкафа». Вещь хорошая, добротная, незаношенная, возможно, надоевшая или вышедшая из моды. Волонтеры Красного Креста предлагают помочь дать таким вещам «вторую жизнь». То есть найти новых хозяев. Для этих целей на входе в организацию установлен контейнер. Деньги на его приобретение выделило предприятие «Мозырские молочные продукты». Контейнер был установлен всего пару недель назад. И за это непродолжительное время неравнодушные мозыряне его полностью заполнили. Многие вещи уже обрели новых хозяев.

Установка таких контейнеров – общеевропейская практика. Это и благотворительность, и забота об экологии. В Мозырскую организацию Красного Креста за одеждой и обувью обращаются не только, так называемые, уязвимые категории граждан, но и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ