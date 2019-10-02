Мозырская организация Белорусского Союза женщин призывала мозырян проявить политическую активность

Возле торгового центра «Глобал» много медийных лиц. Елена Руденко, предприниматель, директор «Палескай зорачкi», Рита Гончаренко, управляющий отделением Банка БелВЭБ, председатель Красного Креста Елена Мариненко, Татьяна Жильская, председатель профкома машиностроительного завода, Алла Илиева, предприниматель и еще десяток успешных и красивых женщин. В свой обеденный перерыв инициативные мозырянки, кстати, они входят в правление мозырской районной организации Белорусского Союза женщин, решили поддержать свою землячку и предлагали поставить свою подпись за выдвижение Валентины Назаренко кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Происходящим горожане активно интересовались, задавали дополнительные вопросы, изучали информацию на стенде и ставили подписи. Инициативный женсовет района поработал продуктивно. Собрано несколько десятков подписей.