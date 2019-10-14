Молодые, энергичные и перспективные. Встреча с молодежью в исполкоме

Молодые, энергичные и перспективные. В Мозырском райисполкоме состоялась встреча со специалистами, прибывшими на первые рабочие места в 2019 году.

Большой зал Мозырского райисполкома заполнен до отказа. И, что приятно, молодыми, перспективными и энергичными ребятами. Среди этих парней и девушек – будущие руководители предприятий и организаций, талантливые медики и педагоги, представители нефтеперерабатывающей, строительной и торговой отраслей. Все вместе – молодые специалисты, прибывшие на первые рабочие места в 2019 году.

Встреча руководства райисполкома и его структурных подразделений с молодыми специалистами – уже ежегодная традиция. Тех, кто приехал из других городов, да и самих мозырян, вначале знакомят с разными аспектами жизни района.

Затем, выражаясь языком соцсетей, ответы на волнующие вопросы, ребята получают «в прямом эфире». Перспективный кадровый резерв и возможности карьерного роста, строительство жилья для молодых семей, медицинское обслуживание, культурный досуг, правовая и профсоюзная поддержка, деятельность молодежных общественных организаций. На этой встрече «закрытых» тем для обсуждения нет. С каждым годом процент закрепляемости молодых специалистов в регионе растет. Не последнюю роль в этом играют способы стимулирования: предоставление жилья, размер заработной платы, подъемные и премиальные. Но главное — всесторонняя моральная поддержка. Настрой действовать и идти вперед молодежь получила прямо на встрече.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ