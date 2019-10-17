Модернизация котельных в Мозырском районе

Мозырский райжилкомхоз продолжает реализацию проекта по модернизации районных котельных. Замену старого оборудование на автоматику производят за счет собственных средств. Пеллетные котлы уже работают в Моисеевке, Творичевке, Мелешковичах и Михалках.

В населенном пункте Михалки Мозырского района – меньше десяти жилых домов. Но, за счет собственной котельной, все они обеспечены тепловой энергией. Первые котлы здесь были установлены еще в сентябре 1974 года, долгое время отапливались дровами. Вопрос модернизации назревал вместе с ростом цен на энергоносители. И в этом году старое оборудование заменили на автоматику.

Пеллетный котел в Михалках работает с начала нынешнего отопительного сезона. Он полностью автономен: процессы розжига, горения, тушения, подачи топлива происходят без вмешательства человека. Специальная бригада приезжает, только чтобы засыпать в бункер топливо. А одной загрузки хватает минимум на трое суток работы котла. За два года Мозырским райижилкомхозом такое оборудование было установлено в четырех населенных пунктах: кроме Михалок, пеллетные котлы работают в Моисеевке, Творичевке и Мелешковичах. Все – за счет собственных внебюджетных средств предприятия. Реализация проекта модернизации котельных будет продолжена.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ