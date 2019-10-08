Мобильные переписные участки начали работать на предприятиях Мозыря

4 октября в Беларуси стартовала перепись населения. Мероприятие проходит каждый 10 лет. Участие в переписи можно принять несколькими способами. Прийти на стационарный пункт, переписаться по интернету или ответить на вопросы при непосредственном общении. Причем пообщаться с переписчиком можно как дома, так и на работе.

Перепись населения стартовала в республике 4 октября. Согласно официальным данным на 10.30 утра 8 октября участие в ней приняли 1 176 800 человек, из них переписались через Интернет – 535,5 тыс. Но основная часть все-таки предпочитает личное общение. Мобильные переписные участки начали работать на предприятиях. Работу одного из них съемочная группа «Телеканала» застала в Мозырском райжилкомхозе. 4 переписчика – большой коллектив, 49 вопросов и несколько минут на каждого. Ответить на них можно и на стационарных участках. Их в районе 8. В городе участки разместились в четырех ЖЭУ: втором, третьем, четвертом и седьмом, отделе статистики по Интернациональной,59 и в филиале №7 библиотеки по б. Юности 1. В районе – в Криничанскои и Козенском сельских советах. С 21 числа переписчики начнут обход домовладений. Узнать переписчика можно по обязательным атрибутам: сумка с логотипом, удостоверение-бейдж и планшет для работы. Перепись-2019 – уже третья в истории независимой страны.