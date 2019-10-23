«Мехомания» и «Восеньскі кірмаш» ждут мозырян в здании Речного вокзала

Шубы к зиме по «сладким» ценам мозыряне могут приобрести на выставке «Мехомания», которая открылась в Речном вокзале. Параллельно здесь же покупателей ждет ярмарка «Восеньскі кірмаш» с ее широким ассортиментом товара.

Витрины выставки-ярмарки «Восеньскі кірмаш» — яркие, красочные и вкусные (как в прямом, так и переносном смыслах), — манят своих покупателей. Для гурманов – свежайшие восточные сладости и ароматные пряности, более 30 сортов меда — от самых популярных до элитных и еще больше – вкусов чая, россыпь полезных орехов и сухофруктов. Новинка сезона – павильон, где представлены рыбные консервы из Камчатского края: форель, семга, нЕрка, сайра, треска, тунец. Рядом баночки с любимым деликатесом – красной икрой. Популярностью пользуется и соседняя экспозиция, где мозыряне активно выбирают домашний творог из цельного молока и творожные пасты, а также топленое масло. Но «Восеньскі кірмаш» — это не только о еде. Здесь есть пальто и куртки, пуховые платки и другая одежда для мужчин и женщин. Стоит обратить внимание и на россыпь украшений – серьги, цепочки, броши, браслеты. Второй этаж Речного вокзала сегодня – рай для женщин, мечтающих о натуральной шубе. Кто-то сюда придет за первой в жизни статусной покупкой. А кто-то возвращается на «Мехоманию» не в первый раз. Ведь известно, на этой выставке продаются только качественные вещи по очень привлекательным ценам.

Все шубы имеют контрольные знаки со встроенными в них специальными метками – паспортами шубы. А это – гарантия 100-процентного качества. Остается добавить, обе выставки-ярмарки – «Восеньскі кірмаш» и «Мехомания» будут работать ежедневно с 10.00 до 19.00 до 27 октября включительно. Не упустите возможность сделать свои покупки по «сладким» ценам!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ