Мастер-класс по настольному теннису для инвалидов –колясочников от российских мастеров

В спортивно-техническом клубе «Старт» прошел мастер-класс по настольному теннису. Его провели российские мастера. Особенность этого спортивного тренинга в том, что в качестве наставников выступили спортсмены-колясочники. Своих героев нашли и две награды. Правда, их вручили отнюдь не за спортивные достижения.

В спортивно-техническом клубе «Старт» состоялась дружеская встреча любителей настольного тенниса. Среди играющей братии – юные спортсмены и люди на колясках. Причем, многие их них прибыли в Мозырь издалека – из российского Брянска. Спортсмены-колясочники приехали, чтобы провести мастер-класс по настольному теннису и рассказать о нюансах игры, в которой один или оба спортсмена имеют ограниченные возможности. А тонкостей немало. Их важно знать как самим спортсменам-колясочникам, так и юным теннисистам, которые зачастую выступают на соревнованиях в качестве независимых судей. Основным наставником на открытой тренировке стал Михаил Климовцев. Мастер спорта СССР по легкой атлетике, мастер спорта по настольному теннису России. Свои главные титулы Михаил получил, уже находясь в коляске. Еще одна важная миссия, которую запланировали выполнить гости из Брянска – вручение наград. Медаль «За вклад в развитие инвалидного спорта» получили председатель Мозырской межрайонной общественной организации инвалидов-колясочников, руководитель Республиканской ассоциации Евгений Шевко. Такую же награду вручили и правой руке Евгения Маратовича, Вячеславу Надину. В составе Мозырской организации инвалидов- колясочников 43 человека. Это те люди, которые выбрали активность. Они занимаются спортом, ездят на различные соревнования, организовывают турслеты и спартакиады, отстаивая право на полноценную деятельную жизнь. С ребятами из Брянской области России мозыряне дружат уже около 10 лет. Регулярно ездят друг к другу гости, учувствуют в соревнованиях. С открытого чемпионата Брянской области привезли 3 место по теннису. На открытой тренировке в «Старте» россияне поделились секретами мастерства, чтобы в будущем спортивное соперничество было еще более интересным.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ