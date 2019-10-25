Маршрутка Мозырь-Минск попала в аварию

Сегодня утром из-за сильного тумана маршрутка «Мозырь-Минск» в Пуховичском районе попала в серьезное ДТП. Пострадали 8 человек.

25 октября около 10 утра на трассе Минск-Гомель в Пуховиском районе водитель маршрутки, следовавшей из Мозыря, не заметил притормозивший у пешеходного перехода грузовик – седельный тягач с полуприцепом – и врезался в него. В этот момент в салоне маршрутки находились 17 человек, травмы различной степени тяжести получили 7 пассажиров и водитель. МВД напоминает: в условиях сильного тумана всем участникам дорожного движения следует быть предельно осторожными.