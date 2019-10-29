Чествование победителей заводского конкурса «Лучший по профессии» прошло во Дворце культуры нефтепереработчиков. По аплодисменты зрительного зала на сцену поднимались работники полесского нефтегиганта, для которых понятия «труд» и «добросовестность» являются тождественными. Конкурс проходил в течении нескольких месяцев в разных подразделения НПЗ. Победителей определяли среди газоспасателей, операторов, машинистов установок, инженеров и других специалистов. Ведь в многотысячной семье заводчан все профессии нужны, все профессии важны.
Памятные дипломы лидеры проекта получили из рук генерального директора Виталия Павлова. К поздравлениям присоединились коллеги и родственники, находившиеся в зале. А также творческие и спортивные коллективы, представившие свои концертные номера. Сам конкурс «Лучший по профессии» на Мозырском НПЗ проводят раз в пять лет. Стать его победителем значит многое. Это престиж среди коллег, уважение руководителей, личностный рост. Не малую роль играет финансовая составляющая в виде единовременной премии.
Лучший по профессии на Мозырском НПЗ
Чествование победителей заводского конкурса «Лучший по профессии» прошло во Дворце культуры нефтепереработчиков. По аплодисменты зрительного зала на сцену поднимались работники полесского нефтегиганта, для которых понятия «труд» и «добросовестность» являются тождественными. Конкурс проходил в течении нескольких месяцев в разных подразделения НПЗ. Победителей определяли среди газоспасателей, операторов, машинистов установок, инженеров и других специалистов. Ведь в многотысячной семье заводчан все профессии нужны, все профессии важны.