Чествование победителей заводского конкурса «Лучший по профессии» прошло во Дворце культуры нефтепереработчиков. По аплодисменты зрительного зала на сцену поднимались работники полесского нефтегиганта, для которых понятия «труд» и «добросовестность» являются тождественными. Конкурс проходил в течении нескольких месяцев в разных подразделения НПЗ. Победителей определяли среди газоспасателей, операторов, машинистов установок, инженеров и других специалистов. Ведь в многотысячной семье заводчан все профессии нужны, все профессии важны.

Памятные дипломы лидеры проекта получили из рук генерального директора Виталия Павлова. К поздравлениям присоединились коллеги и родственники, находившиеся в зале. А также творческие и спортивные коллективы, представившие свои концертные номера. Сам конкурс «Лучший по профессии» на Мозырском НПЗ проводят раз в пять лет. Стать его победителем значит многое. Это престиж среди коллег, уважение руководителей, личностный рост. Не малую роль играет финансовая составляющая в виде единовременной премии.