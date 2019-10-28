Лесная аллея

Аллея Мозырского опытного лесхоза появилась на бульваре Дружбы. Люди, профессия которых связана с посадкой, восстановлением и уходом за лесом свои усилия направили на то, чтобы озеленить родной город. Идея заложить аллею принадлежит руководителю предприятия Андрею Марачковскому.

Большой участок земли в центре Мозыря стал новым местом жительства для более чем пяти сотен молодых деревьев. Знакомые всем клены, липы, березы, а еще заморские сумахи. Сегодня все они, что называется, на одно лицо. Но уже весной предстанут во всей красе. Во время посадки коллектив лесхоза умножился. Многие пришли целыми семьями. Дети работали не менее активно.

Деревья садили ровными рядами, строго соблюдая технологию. В глубокую лунку сначала засыпали чернозем. Посаженное дерево подвязывали с нескольких сторон для пущей надежности, а чтобы дерево не пострадало во время покоса, на ствол надевали гофру. А затем обильно поливали.

Масштабное мероприятие привлекало внимание всех прохожих. Были и те, кто решил к нему присоединиться. Сергей Шульга вместе с сыном посадили здесь свою маленькую шелковицу.

Пройти мимо не смогли и народные избранники. Свое дерево на аллее посадил депутат Палаты представителей Национального Собрания РБ Леонид Писаник и председатель районного Совета депутатов Валентина Назаренко.

Сотрудники лесхоза хорошо понимают эта аллея – дело не одного дня. Чтобы название «лесная» оправдалось, за деревьями нужно будет ухаживать и подсаживать новые на место погибших. Но в итоге город приобретет не просто небольшую аллею, а мини-парк. В заключении всего на камне под аркой появится доска с именами всех участников этого мероприятия.