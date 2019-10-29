«Лес-молодежь-будущее»

Областной научно-практический семинар молодых специалистов организовали на базе Мозырского опытного лесхоза. На предприятии есть что посмотреть и чему поучиться. Молодое поколение лесоводов – это около 50 специалистов побывали сразу в нескольких лесничествах района. Первое на пути следования многочисленной экскурсии — Слободское. Лесничество работает с 1944 года. Два года назад здесь провели масштабную реконструкцию. Теперь территории, да и сам дом напоминают ухоженную усадьбу. Лесничий Николай Мицура рассказал молодым специалистам о специфике работы. Молодые люди слушали с интересом, с еще большим интересом знакомились с условиями труда. Семинар для молодежи – это возможность увидеть лучший опыт, обменяться мнениями, пообщаться с руководством объединения без посредников.

Специалистов для лесной отрасли готовят два ВУЗа: Белорусский государственный технологический университет и Гомельский университет им. Скорины, а также Полоцкий лесной техникум. Молодые специалисты приходят с хорошим запасом знаний.

Соотнести теорию с практикой молодым специалистам помогают кураторы. В большинстве своем молодежь без труда вливается в коллектив и в рабочий процесс.

Карьерный рост в лесном хозяйстве зависит трудолюбия. В Криничанском лесничестве делегацию новоиспеченных лесоводов встречала Анна Воронцова. Девушка закончила университет в 2016. С 2017-го работает лесничим.

На территории Криничанского лесничества молодые лесоводы заложили небольшую аллею — около 30 деревьев. Теперь главное, чтобы все эти саженцы прижились и продолжили рост. Что касается молодых кадров в лесном хозяйстве – большая часть из них остаются работать и расти по карьерной лестнице.