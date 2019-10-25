Заседание исполкома проходило в расширенном формате. На мероприятии присутствовал начальник главного управления перспективного развития и инвестиций концерна «Белнефтехим» Александр Надейко. На обсуждение были вынесены ключевые для Мозырщины вопросы: это итоги социально-экономического развития и исполнение бюджета. За 9 месяцев этого года Мозырский район выполнил три из 4 ключевых показателя, обеспечено выполнение большинства заданий. Показатели и задания – это акценты, которые способствуют развитию района: экспорт товаров и услуг, инвестиции, производство продукции, количество создаваемых организаций, соответственно, трудоустройство, ввод в эксплуатацию жилья. Для промышленности проблемный момент – это запасы готовой продукции на складах. Ориентация на экспорт – как вариант решения. К слову, наибольший удельный вес внешнеторгового оборота по-прежнему приходится именно на Россию. Потенциал малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 октября формируют 780 микро, малых и средних объектов хозяйствования, 2 715 индивидуальных предпринимателей. В этом году зарегистрировано почти 300 новых ИП. Официальный уровень безработицы составляет 0, 4 % численности экономически активного населения района. Число безработных, которые состоят на учете, 208 человек, при этом количество заявленных вакансий приближается к полутора тысячам. Опять же, по официальным данным, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила чуть больше 1064 рублей. Самые высокие зарплаты в сферах промышленности, финансовой и страховой деятельности, транспорте и связи, сельском и лесном хозяйстве и строительстве. Второй вопрос, который был рассмотрен на заседании, это исполнение бюджета за 9 месяцев этого года.