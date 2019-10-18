Стали известны имена кандидатов в депутаты парламента, которые выдвигаются по Мозырскому избирательному округу №42 и Полесскому избирательному округу №43. Их накануне зарегистрировали окружные комиссии.

Имена претендентов на кресла в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва огласили окружные комиссии по выборам. По Мозырскому избирательному округу №42 кандидатами в депутаты выдвинуты Михаил Бондаренко, Дмитрий Грибовский, Валентина Назаренко и Елена Пилипончик. Они прошли проверку и получили соответствующие удостоверения. В день выборов – 17 ноября, — часть мозырян будет голосовать за кандидатов, зарегистрированных по Полесскому избирательному округу №43. Это Леонид Писаник, Наталья Тишкова, Светлана Сигай, Николай Чечко. Сегодня, 18 октября, начался, пожалуй, самый горячий этап избирательной кампании – агитационный. Бороться за голоса мозырян выдвиженцы будут во время встреч и на уличных пикетах, а также через страницы газет и выступая на радио и телевидении. Очередность выступлений, к слову, уже определена путем жребия. Агитация будет длиться чуть меньше месяца – до самых выборов.