Главы управлений здравоохранения и образования Гомельского облисполкома провели в Мозыре личный прием граждан. Вопросы населения и ответы специалистов выслушала наша съемочная группа.

На прием к начальнику главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игорю Баранову мозырянка Анна Булаш записалась заранее. Уже после беседы с руководителем честно призналась, быстрого решения личных вопросов не ожидала. Но время визита в райисполком потраченным зря не считает.

Ускорить решение проблем граждан на местах – главная задача руководителей госорганов областного и республиканского уровней. Выездной прием в Мозырском райисполкоме параллельно с Игорем Барановым провела заместитель начальника главного управления образования Жанна Жданович. Как и медицина, школьные темы – всегда на пике популярности. При этом специалисты выделяют такое понятие, как «сезонность» вопросов от граждан.

Личный контакт представителей власти с населением – одна из самых удобных и востребованных форм работы. Еще один вариант обращений – электронные. Задать свой вопрос каждый желающий может через формы обратной связи на официальных сайтах госорганов. И обязательно получит ответ.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ