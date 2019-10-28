Футбольный мяч с автографами «Славии-Мозырь» — счастливый приз зрителю кинотеатра «Мир»

Зрители премьерного показа российского фильма «Дикая лига» поучаствовали в акции кинотеатра «Счастливое место», и стали обладателями «футбольных» призов. Подарки победителям вручили представители «Славии-Мозырь».

Шанс стать обладателем вот этого футбольного мяча с автографами всех игроков клуба «Славия-Мозырь» был у каждого, кто пришел на премьерный показ «Дикой лиги». Подарки вручили сразу трем обладателям билетов с тайным грифом «Счастливое место». А непосредственно перед сеансом поклонники футбола разного возраста и другие зрители могли пообщаться с игроками знаменитой команды, сфотографироваться с ними и маскОтом Слаффкой и даже узнать, какие фильмы предпочитают смотреть футболисты.

Футболисты успели представить и свой вариант сценария фильма. Конечно же, предполагаемая картина была бы о «Славии».

«Счастливое место» — традиционная акция кинотеатра «Мир», во время которой разыгрываются призы от партнеров. Испытывать удачу мозыряне любят. И не только в кино, но и на стадионе «Юность». Школьник Саша Гавриловец, например, футбольный мяч выиграл, поддержав акцию «Приди в цветах команды».

Играйте и выигрывайте! Такое пожелание мозыряне адресуют игрокам «Славии» на ближайшие туры! А фильм «Дикая лига» о народной футбольной команде и зарождении этой спортивной игры в России можно посмотреть в кинотеатра до 30 октября.