«Энергия ярких побед» газеты «Жыццё палесся»

Фотокорреспондент газеты «Жыццё Палесся» Сергей Боровик стал призером республиканского конкурса «Энергия ярких побед». Конкурс проводился по материалам, посвященным подготовке и проведению II Европейских игр в Минске. Победа Сергея Боровика для редакции газеты далеко не единственная в этом году. 2019 стал по настоящему урожайным в плане наград.

Республиканский конкурс «Энергия ярких побед» был объявлен Министерством информации Республики Беларусь совместно с Белорусской ассоциацией спортивной прессы. На конкурс принимались материалы, посвященные подготовке и проведению II Европейских игр в Минске, которые были опубликованы, вышли в эфир в средствах массовой информации или на интернет-ресурсах. Цикл материалов фотокорреспондента газеты «Жыцце Палесся» Сергея Боровика жюри конкурса отметило специальным призом. Сергей специалист-многостаночник. Сам пишет, сам фотографирует. И то, и другое делает профессионально. Но вот фотографию, как признается сам, полюбил больше. Ведь удачный кадр способен не только отразить момент произошедшего события, но и передать атмосферу, настроение и целый спектр эмоций. Среди призеров конкурса – республиканские печатные и электронные СМИ и интернет-ресурсы: «Беларусь сегодня», Белтелерадиокомпания, Белорусское радио. Работы Сергея Боровика не затерялись в многообразии тематических материалов. Свои яркие акценты творческая братия газеты старается расставлять в каждом конкурсе, в котором принимает участие. За год у редакции «Жыцце палесся» с десяток ценных наград. Сразу несколько дипломов у Ольги Ардашевой и Натальи Коноплич, благодарность у Сергея Кулика, а еще почетные грамоты, и благодарственные письма у каждого в частности и у всего коллектив в общем. Свидетельство о присуждении Почетного звания Белорусского Союза журналистов «Заслуженный журналист» вручено главному редактору Ларисе Черной.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ