Фотокорреспондент газеты «Жыццё Палесся» Сергей Боровик стал призером республиканского конкурса «Энергия ярких побед». Конкурс проводился по материалам, посвященным подготовке и проведению II Европейских игр в Минске. Победа Сергея Боровика для редакции газеты далеко не единственная в этом году. 2019 стал по настоящему урожайным в плане наград.
Республиканский конкурс «Энергия ярких побед» был объявлен Министерством информации Республики Беларусь совместно с Белорусской ассоциацией спортивной прессы. На конкурс принимались материалы, посвященные подготовке и проведению II Европейских игр в Минске, которые были опубликованы, вышли в эфир в средствах массовой информации или на интернет-ресурсах. Цикл материалов фотокорреспондента газеты «Жыцце Палесся» Сергея Боровика жюри конкурса отметило специальным призом. Сергей специалист-многостаночник. Сам пишет, сам фотографирует. И то, и другое делает профессионально. Но вот фотографию, как признается сам, полюбил больше. Ведь удачный кадр способен не только отразить момент произошедшего события, но и передать атмосферу, настроение и целый спектр эмоций. Среди призеров конкурса – республиканские печатные и электронные СМИ и интернет-ресурсы: «Беларусь сегодня», Белтелерадиокомпания, Белорусское радио. Работы Сергея Боровика не затерялись в многообразии тематических материалов. Свои яркие акценты творческая братия газеты старается расставлять в каждом конкурсе, в котором принимает участие. За год у редакции «Жыцце палесся» с десяток ценных наград. Сразу несколько дипломов у Ольги Ардашевой и Натальи Коноплич, благодарность у Сергея Кулика, а еще почетные грамоты, и благодарственные письма у каждого в частности и у всего коллектив в общем. Свидетельство о присуждении Почетного звания Белорусского Союза журналистов «Заслуженный журналист» вручено главному редактору Ларисе Черной.
Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
«Энергия ярких побед» газеты «Жыццё палесся»
Фотокорреспондент газеты «Жыццё Палесся» Сергей Боровик стал призером республиканского конкурса «Энергия ярких побед». Конкурс проводился по материалам, посвященным подготовке и проведению II Европейских игр в Минске. Победа Сергея Боровика для редакции газеты далеко не единственная в этом году. 2019 стал по настоящему урожайным в плане наград.