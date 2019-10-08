Доверяй, но проверяй. Мозырянка поверила незнакомой женщине, которая предложила поучаствовать ей в выгодной акции. Однако акция оказалась выгодной лишь для предприимчивой незнакомки.

Антицеллюлитный массажёр по цене в два раза ниже изначальной стоимости. Плюс ко всему два бесплатных подарка. 62-летняя мозырянка, открыв двери незнакомой женщине, думала, что впустила в свою квартиру удачу, а на самом деле обманщицу. Незнакомка убедительно рассказывала про приятные бонусы: массажер стоил 400 рублей, но в рамках акции отдаст всего за 200, ко всему прочему подарит кнопочный телефон и панно. Узнав, что хозяйка квартиры вдова, пообещала познакомить с приятным мужчиной. Мозырянка от такого сладкоголосья растаяла и со спокойной совестью отдала 100 долларов. Однако в назначенная время ни потенциальный жених, ни предприимчивая сваха не явились. У женщины закрались сомнения, да и дочка сказала, что красная цена массажера 30 р, именно за столько продавался прибор в телемагазине. В общем, суммировав реальную стоимость массажера, телефона и панно, мозырянка посчитала себя обманутой и обратились в милицию. На данный момент правоохранители проводят проверку. Заманчивые акции, продажа чудо –фильтров для очистки воды – способов обмана множество. Также из года в год популярны мошенничества, когда злоумышленники под видом работников коммунальных, социальных и других служб проникают в квартиры. А с 4 октября в Беларуси началась перепись населения. МВД предупреждает о возможной активности преступников.

Правоохранители напоминают, ни в коем случае не стоит впускать незнакомцев в дом, разговаривать на улице или на лестничной площадке, не давать им свои документы. Следование простым правилам безопасности позволит избежать дальнейших проблем.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ