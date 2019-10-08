Доверяй, но проверяй. Мозырянка поверила незнакомой женщине, которая предложила поучаствовать ей в выгодной акции. Однако акция оказалась выгодной лишь для предприимчивой незнакомки.
Антицеллюлитный массажёр по цене в два раза ниже изначальной стоимости. Плюс ко всему два бесплатных подарка. 62-летняя мозырянка, открыв двери незнакомой женщине, думала, что впустила в свою квартиру удачу, а на самом деле обманщицу. Незнакомка убедительно рассказывала про приятные бонусы: массажер стоил 400 рублей, но в рамках акции отдаст всего за 200, ко всему прочему подарит кнопочный телефон и панно. Узнав, что хозяйка квартиры вдова, пообещала познакомить с приятным мужчиной. Мозырянка от такого сладкоголосья растаяла и со спокойной совестью отдала 100 долларов. Однако в назначенная время ни потенциальный жених, ни предприимчивая сваха не явились. У женщины закрались сомнения, да и дочка сказала, что красная цена массажера 30 р, именно за столько продавался прибор в телемагазине. В общем, суммировав реальную стоимость массажера, телефона и панно, мозырянка посчитала себя обманутой и обратились в милицию. На данный момент правоохранители проводят проверку. Заманчивые акции, продажа чудо –фильтров для очистки воды – способов обмана множество. Также из года в год популярны мошенничества, когда злоумышленники под видом работников коммунальных, социальных и других служб проникают в квартиры. А с 4 октября в Беларуси началась перепись населения. МВД предупреждает о возможной активности преступников.
Правоохранители напоминают, ни в коем случае не стоит впускать незнакомцев в дом, разговаривать на улице или на лестничной площадке, не давать им свои документы. Следование простым правилам безопасности позволит избежать дальнейших проблем.
Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ
Доверяй, но проверяй. Мозырянка поверила незнакомой женщине, которая предложила поучаствовать ей в выгодной акции
Доверяй, но проверяй. Мозырянка поверила незнакомой женщине, которая предложила поучаствовать ей в выгодной акции. Однако акция оказалась выгодной лишь для предприимчивой незнакомки.