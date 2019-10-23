Чистая вода с «Комфортным жильем». Станция обезжелезивания введена в эксплуатацию в Скрыгалове

Обеспечить население всего Мозырского района качественной питьевой водой. Такая задача стоит сегодня перед коммунальными службами. Как работает на селе госпрограмма «Комфортное жилье», и сколько строится станций обезжелезивания, узнала Екатерина Юрченко.

Пользу от железа можно найти где угодно, но только не в воде из-под крана. И если жители Мозыря и пригорода сегодня могут, по праву, хвастаться качеством водопроводной воды, то в удаленной сельской местности над этим идет активная работа. В рамках госпрограммы «Комфортное жилье» современная станция обезжелезивания воды уже введена в эксплуатацию в агрогородке Скрыгалов. Еще недавно местные жители качество водопроводной воды называли «проблемой номер один». Сегодня в один голос говорят: «Водой довольны!». Современные фильтры, которые будут очищать сотни кубов воды от железа, в этом году появятся еще в Махновичах и Осовце. Для станций обезжелезивания в этих агрогородках уже закуплено оборудование, ведутся строительно-монтажные работы. В целом по госпрограмме «Комфортное жилье» качественной питьевой водой население всего Мозырского района должно быть обеспечено до 2025 года.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ