Аграрии Мозырского района активно заготавливают корма и убирают кукурузу на зерно. И уже появились первые тысячники. Комбайнеров поздравили прямо в поле.

Четверть объемов собранного зерна кукурузы по области – заслуга аграриев Мозырщины. В этом году по двум хозяйствам – нашего и соседнего, Наровлянского, района, — под царицу полей отведено более 20 тысяч гектар. Убрано чуть больше половины. В лидерах традиционно – совхоз-комбинат «Заря».

Уборкой кукурузы на зерно в «Заре» занимаются 8 комбайнеров. И в активе каждого из них уже есть тысяча тонн намолота. А у лидеров – и под три тысячи тонн. Поздравления от руководства района и предприятия, а также ведомственного профсоюза труженики принимали прямо в поле. Для председателя Мозырского райисполкома визиты в поля – регулярная часть рабочего графика. Агропромышленный комплекс Елена Павлечко называет «родным».

Часть янтарной культуры будет использована для переработки в пищевой промышленности, часть отправят в семенной фонд. Зерно кукурузы для увеличения питательности также добавляют в корма скоту. Закончить уборку кукурузы на Мозырщине планируют до 25 октября.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ