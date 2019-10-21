Более четырехсот мозырян приняли участие в республиканской добровольной акции «Чистый лес-2019». Кроме наведения порядка в лесном массиве, дети и взрослые массово высаживали саженцы деревьев и кустарников.

Территория Мелешковичского лесничества в апреле этого года пострадала в результате сильного пожара. Тогда огненная стихия уничтожила 90 гектаров леса. Восстанавливали зеленые насаждения работники Мозырского опытного лесхоза. А в субботу, 19 октября, к ним присоединились больше ста жителей города, которые общими силами высадили 53 тысячи саженцев березы и ели. Акции по посадке леса – одно из самых популярных экологических мероприятий среди мозырян. А еще этот проект – безусловный лидер по степени своей полезности. Технологию правильной высадки саженцев постоянные участники акции уже знают наизусть. Для тех, кто приехал впервые, мастер-класс на старте дает главный лесничий Николай Шарыга. Вооружившись ведрами с сеянцами сосны и березы и главным инструментом – мечом Колесова, волонтеры разбредаются по своим участкам. Активнее всего действует подрастающее поколение. Трехлетняя Полина одна из самых юных участниц акции по посадке деревьев. Ее родители уверены, положительный пример нужно подавать с детства. Правило «воспитывать, в первую очередь нужно себя», поддержали многие взрослые добровольцы. Провести выходной день на свежем воздухе с пользой для здоровья и природы в Мелешковичское лесничество приехали чиновники и пограничники, студенты и страховые агенты, воспитатели детского сада, работники суда и налоговой инспекции. Компанию им составили и представители разных общественных объединений. В рамках акции «Чистый лес-2019» работы проводились по всему Мозырскому району. В нескольких лесничествах к уборке лесного массива и посадке деревьев присоединились ученики сельских школ.

Аллея из 50-ти рябин появилась в агрогородке Мелешковичи. Сделать свою малую родину еще уютнее школьники пришли вместе с родителями.

Ребята из Каменской средней школы тоже высадили свою аллею рябин. А еще провели генеральную уборку лесного массива. Наградой за добросовестный труд стал сладкий стол, организованный прямо на свежем воздухе.

Всего на акцию по посадке леса в Мозырском районе вышли больше четырехсот человек. Благоустраивая лесные массивы, взрослые и дети получили однозначную пользу для собственного здоровья и настроения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ