Автобиатлон

Соревнования по автобиатлону прошли на автодроме в поселке «Сосновый». Участниками автоквеста стали члены Мозырской первичной организации Общественного объединения «Белорусского общества глухих»

Соревнования по автобиатлону среди инвалидов по слуху провели в канун Дня автомобилиста. Автодром в поселке «Сосновый», отличная погода, скромная атрибутика и хорошее настроение стали залогом того, что зрителей и участников ждет интересное мероприятие. Такой квест организуют уже в пятый раз. В этом соревновании участие приняли 9 автолюбителей из Мозыря, Гомеля и Жлобина.

Старт, заезд в гараж, змейка вперед и назад, диагональная парковка и все это на скорость. Кроме хороших навыков вождения участникам необходимо было продемонстрировать меткость. Каждый дротик, не попавший в цель – это дополнительный штрафной круг. Самый лучший результат в итоге показал Владимир Рафалович из Жлобина. Олег Павлович и Александр Дубенок заняли второе и третье места соответственно.