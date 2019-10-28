Аллею матерей заложили в Мозыре.

На бульваре Малинина шумно и многолюдно. Утро выходного дня началось с музыки и танцев. По инициативе областной организации Белорусского союза женщин здесь решено заложить аллею матерей. Участие в трогательном мероприятии приняли десятки известных в городе людей.

Мозыряне, которые своим трудом прославляют город, регион и страну собрались, чтобы посадить дерево в честь самого дорогого человека на земле – своей мамочки. Спортсмены и музыканты, бизнесмены, депутаты и общественные деятели, вне зависимости от возраста, титулов, регалий они снова стали просто детьми.

Эмоции переполняли, слезы рвались наружу… Трогательное мероприятие не оставило равнодушных. Праздник стал данью уважения всем женщинам, всем мамам. На аллее матерей появилось около 5 десятков молодых деревьев. Рядом с каждым – табличка с именем мамы. Со временем эти деревья подрастут и окрепнут. А аллея станет символом крепкой любви, уважения и почтения к женщине, подарившей жизнь.