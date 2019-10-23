Акция «За безопасность вместе» вступила в активную фазу. Смотровая комиссия работала в ЖЭУ-2

В Гомельской области пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе» вступила в активную фазу. Работники МЧС вместе с заинтересованными субъектами профилактики посещают по месту жительства лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, одиноких и одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и семей, в которых дети находятся в социально опасном положении. Вместе со смотровой комиссией ЖЭУ-2 в рейд отправилась и наша съемочная группа.

До конца 2019 еще пару месяцев, а на территории 2 ЖЭУ уже произошли три пожара, в которых погибли люди. По сравнению с прошлым годом рост значительный, в 2018 здесь произошла одна огненная трагедия. К сожалению, фабула несчастных случаев в большинстве своем похожа: не работал, злоупотреблял, курил… «Вместе за безопасность» – пожарно-профилактическая акция, участники которой, а это сотрудники МЧС, представители горгаза, соцслужб, сфер образования и здравоохранения, посещают дома и квартиры не только тех, кто из-за своего поведения относится к группе риска, но и тех, кто возможно в силу возраста и здоровья нуждается в особом внимании – одинокие, пожилые, инвалиды.

Жилищно-эксплуатационный участок №2 объединяет два ЖЭУ: Около 30 тысяч населения, много тех, кто живет в частном секторе. Когда смотровая комиссия проходила мимо дома номер 10 по ул. Нежнова, хозяйка сама позвала смотровую комиссию, чтобы рассказать о своей проблеме, которой не один год. Лариса Николаевна владелица половины дома: чистота, порядок, благоустройство. А вот соседская часть – полная противоположность: антисанитария, вонь, постоянные пьяные компания. По этому адресу не раз приезжали правоохранители. Дебошир то убегает, то просто игнорирует. Сейчас задачи смотровой комиссии применить всевозможные рычаги, чтобы Лариса Николаевна жила не как на пороховой бочке, а чувствовала себя в безопасности.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ