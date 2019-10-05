5 октября – День уголовного розыска

Профессиональный праздник 5 октября отметят сотрудники уголовного розыска. Уже больше ста лет сыщики всей страны обеспечивают законность и ведут борьбу с преступностью.

В субботу, 5 октября, профессиональный праздник отметят оперативники и ветераны уголовного розыска. За более чем вековую историю этим милицейским подразделением пройден славный путь: становление службы, подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, борьба с бандитизмом в послевоенные годы, формирование эффективной системы уголовного розыска, раскрытие резонансных преступлений. В разные десятилетия задачи менялись, но цель оперов оставалась неизменной — противостоять преступности и надежно защищать граждан и государства от противоправных действий. Каждый, кто в ближайшие дни будет поздравлять сотрудников уголовного розыска знает, сыщик – это не профессия, это образ жизни, в котором всегда есть место риску, опасности, преданности любимому делу.