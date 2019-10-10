Мозыряне объединили свои сердца и талант в помощь маленькой тяжелобольной землячке Милане Примак. Благотворительную лотерею в октябре проводят городские ремесленники.

В едином душевном порыве – помочь трехлетней землячке, — сегодня объединились многие мозыряне. Сбор огромной суммы на лечение фибросаркомы забрюшинного пространства для Миланы Примак проводит благотворительный фонд «Объединяя сердца». Активно подключились средства массовой информации и пользователи социальных сетей. Неравнодушные талантливые горожане проводят благотворительные фотосессии и организуют лотереи. Желая помочь Милане, ремесленники проекта «Чудомаркет» вручную создали 24 душевных лота: альбом для фотографий, куклы, наборы мыла и детских резиночки, копилки и предметы декоры, домашние пасты и кексы. Любой желающий может стать обладателем индивидуального приза и одновременно присоединиться к сбору. Стоимость билетов для участников лотереи чисто символическая – всего два белорусских рубля. Причем перечислить их нужно сразу на баланс МТС мамы Татьяны +375 29 88 24 404. С дальнейшими действиями, а также полным списком лотом можно ознакомиться в инстаграм-аккаунте «Чудомаркета» (@chudomarket_mozyr)