19 октября в Мозырском районе объявлен Днем наведения порядка. Именно 19 октября пройдет субботник.

Мозырян приглашают принять участие в субботнике, который в районе пройдет 19 октября. Официальная информация размещена на сайте исполкома. Поучаствовать можно несколькими способами: отработать в выходной день либо помочь с уборкой и благоустройством велодорожки, улиц, оврагов, парка или других общественных мест. Также интернет ресурс уточняет: приняв участие в этом мероприятии, вы тем самым сможете внести личный вклад в текущий ремонт здания Мозырской центральной городской поликлиники. Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения районного субботника, в добровольном порядке перечисляются на внебюджетный счет райисполкома.