1 октября – День мудрых почтенных людей. Ветеранов труда пригласили на родные предприятия

Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Это напоминание о том, что нужно с пониманием и уважением относиться к старшему поколению. В Мозыре прошли разноплановые мероприятия, приуроченные к этому празднику.

1 октября мозырские солевики пригласили своих ветеранов во дворец культуры нефтепереработчиков, чтобы вместе отпраздновать День мудрых почтенных людей, тех, кто вступил в фазу жизни, которую поэтично называют золотой осенью. Уважение, почет к старшему поколению, к своей истории в этих людях – в традициях открытого акционерного общества «Мозырьсоль». Без истории нет будущего, уверены на сользаводе. Поэтому к своим ветеранам – повышенное внимание. Эти люди отдали своему предприятию опыт, знания, годы работы. 1 октября здесь не принято называть Днем пожилых людей, ведь, как известно, ветераны, в том числе и труда, душой не стареют.

У мозырского филиала «Энергосбыт» для работников, которые вышли на заслуженный отдых, своя программа. Здесь стараются 1 октября провести не только весело и душевно, но и познавательно, посетив местные достопримечательности. В этом году была организована экскурсия в храм Великомученника Георгия Победоносца и святителя Спиридона, а также на Курган Славы.

Ветераны Мозырского «Энергосбыта» с удовольствием откликаются на приглашение провести вместе День пожилых людей. Каждый праздник – это своего рода сюрприз. Старость бывает разной. Кто-то активный, позитивный, нестареющий душой. И вряд ли кто-то представляет свою старость в психоневрологическом доме-интернате. 1 октября праздник пришел и в это учреждение. Благодаря активным юным и позитивным, а еще стремящихся дарить добро, учащихся медколледжа и средней школы №5. Ребята подготовили постояльцам дома-интерната самодельные подарки, а еще праздничный концерт.

Ребята своей цели достигли – улыбки на лицах постояльцев дома-интерната появлялись не единожды.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ