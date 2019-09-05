«ZONE RACE» возвращается

Жарким во всех смыслах станет воскресенье, 8 сентября. В городском парке Калинковичей пройдут гонки с препятствиям ZONE RACE. Интересно мероприятие будет не только участникам, но и зрителям. Увлекательный проект имеет историю длиною в несколько лет. У его истоков стоят молодые жители Мозыря и Калинковичей, которые сначала сами участвовали в подобных соревнованиях, а потом решили сделать гонки с препятствиями доступными для жителей нашего региона. Так в городском парке Калинковичей появилась специально оборудованная площадка, где несколько раз в год собираются сотни спортсменов-экстремалов из Беларуси, России и Украины, чтобы испытать себя на прочность. Некоторое время назад организаторы ZONE RACE добавили в программу индивидуальных и командных забегов еще и детские. Самым юным участникам, выходившим на старт, было всего по 5-6 лет. А сейчас на старт гонок с препятствиями выйдут целые семьи. Возраст детей, которые могут принять участие в семейных забегах, — от 4 до 16 лет. Для этой группы спортсменов подготовлена своя соревновательная трасса. Взрослым гонщикам предстоит столкнуться с серьезными препятствиями такими как, переноска мешка, колючая проволока, треугольники, пиноккио, кантование огромного колеса, джунгли, фаталити и др. Всего порядка 25 соревновательных элементов на трассе в 7 километров. Приходите! Будет по-спортивному горячо!