Женщина пыталась передать своему родственнику, отбывающему наказание в ИК-20, таблетки метадона. Сейчас она фигурант уголовного дела.

ИК № 20 – это исправительное учреждение с усиленным режимом отбывания наказания. Каждый из посетителей, а также вещи и посылки подлежат тщательному досмотру. 10 сентября женщина пыталась передать своему родственнику вещи, среди которых сотрудники колонии обнаружили полимерную ленту с 11 таблетками. Объяснить, что за лекарства, посетительница так и не смогла. Зато объяснили судмедэксперты. Установлено: таблетки содержат в своем составе особо опасное наркотическое средство, разрешенное к контролируемому обороту – метадон. Женщина задержана. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело.