Запирайте на ночь двери и не храните деньги дома в рюкзаках. Житель Калинковичей украл свыше 21 тысячи долларов

34-летний безработный житель Калинковичей оставил на ночь свой дом незапертым. Проснувшись в два часа ночи, заметил, что пропала сумка жены, в которой было золотое кольцо. Сумку он нашел, а вот украшение пропало. Хозяин тут же проверил потайное место, где держал в рюкзаке немалые сбережения. Но их там не оказалось. В итоге пропало в эквиваленте свыше 21 тысячи долларов. В ходе расследования подозрения оперативников пали на одного из ранее судимых за кражу, однако прямых доказательств его причастности не было. Они появились спустя пару недель, когда подозреваемый в Гомеле совершал банковские операции. На выходе из отделения банка его уже ждали сотрудники милиции. Доставив в РОВД, досмотрели содержимое рюкзака. А там – 6 тысяч долларов и около 2 тысяч белорусских рублей. Перед такими уликами 39-летнему мужчине ничего не оставалось, как сознаться в совершении кражи. Часть похищенного изъята. Некоторую сумму успел потратить на элитное спиртное и продукты. Дарил цветы девушкам и даже дал в долг знакомому.