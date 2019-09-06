За лучшей жизнью – в деревню

Стать сельским жителем, обзавестись работой, жильем и получить материальную помощь от государства. Управление по труду и социальной защите Мозырского райисполкома предлагает содействие в переселении трудоспособных, незанятых граждан Мозыря и района и их семей на новое место жительства. Ежегодно одно в поисках стабильной работы и гарантированного решения жилищной проблемы в Беларуси переселяются десятки семей безработных. Программа переселения безработных существует с 1996 года. Переселение – это гарантия трудоустройства и решение «квартирного вопроса», как говорится «два в одном». При переселении из села в село выплачивается материальная помощь в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума, из города в село – девятитикратной величины бюджета прожиточного минимума. Кроме этого компенсируются затраты, связанные с переездом.

Если данная информация вас заинтересовала, обращайтесь в Управление по труду и социальной защите Мозырского райисполкома.

Адрес: Советская 114.

Уточнить необходимую информацию можно по тел.

25-12-18 или 24-78-13.