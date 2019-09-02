Юбилейная линейка в 15-й школе

Для учеников и педагогов 15-й школы имени генерала Бородунова 1 сентября – двойной праздник. В День знаний они принимают поздравления с 25-летним юбилеем. В уютном много гостей, цветов и охапки воздушных шаров. Все, как на настоящем дне рождения. 1 сентября педагоги и ученики принимают двойные поздравления: с Днем знаний и красивым, 25-летним, юбилеем.

Среди приглашенных гостей особое, почетное, место у тех, кто в этом же самом дворе 25 лет назад встречал учеников разных классов. Они уже давно выросли, получили дипломы о высшем образовании, заняли достойное место в жизни. Но в памяти своих педагогов остаются все теми же волнующимися мальчишками и девчонками с пестрыми букетами хризантем и гладиолусов.

С нежной ностальгией школьные годы вспоминают и выпускники разных лет. Сегодня они тоже пришли на праздничное утреннее мероприятие.

Ни один день рождения не обходится без сюрпризов. Сертификат на две тысячи рублей администрации школы вручил заместитель председателя Мозырского райисполкома Феликс Галюк. Полезные подарки школьникам передали представители общественных организаций и спонсоры. 15-я школа – одна из самых многочисленных в районе. За парты в этом учебном году сядут более 1200 детей. Из них 164 пришли «первый раз в первый класс». В стройных рядах торжественной линейки – ребята от первоклашек до будущих выпускников. Они – гордость и радость не только родителей и учителей, но и будущее страны.