Выездная сессия Гомельского областного Совета депутатов

На базе Мозырского района прошла сессия Гомельского областного Совета депутатов. В ней приняли участие также члены Совета республики, облисполкома, представители молодежного совета. Тема «Подготовка рабочих кадров и специалистов в учреждениях профессионально-технического образования для народнохозяйственного комплекса Гомельской области».

Подготовка рабочих кадров и специалистов в учреждениях профессионально-технического образования – тема весьма актуальная. На данный момент рынок труда испытывает дефицит именно рабочих специальностей. Востребованы строители, штукатуры, плотники, электросварщики. Сегодня в области функционируют 40 учреждений профессионально-технического и средне специального образования. Из них три находятся в Мозырском районе. В «Мозырском государственном профессиональном лицее строителей» за качество подготовки своих выпускников ручаются. За годы своего существования здесь подготовлено свыше 7000 специалистов, среди них семь победителей конкурсов профессионального мастерства, которые награждены Премией Спецфонда Гомельского облисполкома и Премией Спецфонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Местные выпускники, можно сказать, нарасхват. Предприятия забирают целые группы.

К слову, лицей строителей тесно сотрудничает с организациями, которые заинтересованы в том, чтобы подготовить специалистов, так сказать, под себя. Их представители курируют и контролируют подготовку будущих молодых специалистов на протяжении всего образовательного процесса. Мозырской государственный политехнический колледж тоже в своей деятельности ориентирован на то, чтобы обеспечить потребности рынка труда. Эти потребности постоянно анализируются, исходя из тенденций, открываются новые профессии, а невостребованные закрываются. В рамках сессии участники пообщались с представителями строительных организаций, которые рассказали, как сотрудничают с учреждениями образования, как встречают молодых специалистов на первых рабочих местах и какие условия им создают.

Итоги областной сессии подводили на пленарном заседании. Здесь обсудили достижения в сфере подготовки рабочих кадров и специалистов в учреждениях профессионально-технического образования, остановились на проблемных моментах. Один из них: предприятия и организации должны планировать свое кадровое будущее и более тесно сотрудничать с лицеями и колледжами.

Повысить престиж рабочих специальностей среди молодежи, разработать систему мониторинга качества подготовки молодых специалистов, продолжить работу по оптимизации учреждений профессионально технического образования, структуры подготовки кадров с учетом перспектив развития экономики Гомельской области. Успешное решение поставленных задач позволит развивать социально-экономический комплекс региона.