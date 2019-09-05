Семья Ярош представит Мозырский район на областном конкурсе «Властелин села-2019». Победители районного этапа живут в Криничанском сельском совете.

«Властелина села» Гомельской области выберут уже в сентябре. Честь Мозырского района в конкурсе будет защищать семья Ярош. Представители Криничанского сельского совета одержали победу на районном этапе, и сегодня активно готовятся к состязаниям. Напомним, республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села», организатором которого традиционно является Белорусский республиканский Совет молодежи, объединяет сотни молодых семей по всей стране. Проект направлен на повышение роли и значения семьи как важнейшего социального института общества. Реализуется он ежегодно в целях как укрепления семейных традиций, пропаганды исторических и культурных ценностей, традиций белорусской деревни, так и приобщения молодежи на селе к здоровому образу жизни. За почетное звание «Властелин села 2019» будут бороться победители районных этапов — самые активные молодые семьи. Все они проживают в сельской местности, ведут подсобное хозяйство и растят детей.