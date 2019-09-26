В Выставочном зале на улице Советской продолжает работу знаменитая ежегодная выставка «Фарбы Палесся»

Выставка «Фарбы Палесся» – это традиционный подарок мастеров кисти и краски ко Дню города, и своеобразная творческая визитная карточка региона. Уже много лет подряд, каждый сентябрь, лучшие художники Мозырщины представляют широкому зрителю отчет за прошедший творческий год. Открытие популярного вернисажа всегда собирает много гостей. Но сезон-2019 по количеству его участников получился одним из самых многочисленных. В экспозиции представлено около 70 работ, выполненных как в традиционных направлениях живописи, графики, так и в авангардном стиле. Открыты «Фарбы Палесся» будут по 20 октября. Время работы Выставочного зала на улице Советской – с 11 утра и до 7ми вечера. С 1 октября – с 10-ти утра и до 6-ти вечера. Стоимость билетов – символическая: полтора рубля для взрослых, и рубль – для детей.