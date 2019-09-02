В школах прошли торжественные линейки

Сегодня официально начался новый учебный год. В учреждениях образования прошли торжественные линейки. Педагоги традиционно превращают День знаний в настоящий праздник.

Символично, начало учебного года 2019-2020 пришлось на понедельник, начало рабочей недели. Погода в этот день внесла свою лепту во всеобщую праздничную атмосферу. Солнце теплом обогревало и подбадривало—грустить не стоит, лето закончилось еще только по календарю. Торжественные линейки прошли во всех учебных учреждениях. День знаний – это праздник с песнями и танцами, стихотворениями и поздравлениями. К нему готовятся заблаговременно. Для педагогов – это особенный день.

На линейке в 12 школе в качестве почетных гостей – председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. Напутствие и пожелания, а еще подарок учебному учреждению – спортивный инвентарь и денежный сертификат на укрепление материально-технической базы.

Денежный сертификат на укрепление материально-технической базы получила и 16 школа. Подарок вручила председатель районного Совета депутатов Валентина Назаренко.

Создать достойные условия для получения знаний. Подготовка к новому учебному года начинается заблаговременно. В начале года календарного каждое учреждение образования очерчивает, так сказать, фронт работ. Глобальные финансируются за счет бюджета.

Мозырские школы на 100 процентов готовы к учебному году. Учебные учреждения распахнули свои двери, в том числе и для, так сказать, новобранцев. Первоклашки –главные герои Дня знаний. Для этих ребят начинается новый познавательный этап. Для учеников выпускных классов – это будет непростой год, придется выложиться по максимуму. От результата зависит многое, выбор жизненного пути. Каждое учебное учреждение старается превратить первый день учебы в праздник. В Мозырском областном государственном областном лицее праздник в квадрате. В 2004 здесь прошла первая линейка для лицеистов, в 2019 –линейка юбилейная, 15-ая. Именно столько лет исполняется лицею. Всего в Мозырском районе сегодня за парты сели более 15 тысяч школьников, из них 1 640 – это первоклассники. Темой первого урока послужила строка из стихотворения Янки Купалы «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!».