В Мозырском районе пенсионер спасся из горящего дома. Мужчина получил ожоги

Вечером 20 сентября 2019 в МЧС поступило сообщение – в деревне Махновичи в одном из частных домов пожар. Когда спасатели прибыли к месту вызова, деревянное строение было охвачено огнем. Хозяин , 1957 г.р., находился на улице. Пожилой мужчина вовремя обнаружил возгорание и самостоятельно вышел из горящего дома. Однако получил серьезные ожоги. Пожар ликвидирован, пострадавший госпитализирован. Огонь уничтожил крышу, стены, повредил имущество. Скорее всего пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.