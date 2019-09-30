В Мозырском педагогическом университете состоялась информационная встреча председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь со студенческой молодежью

Мозырский педуниверситет посетил председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Валентин Татарицкий. Встреча в Полесском ВУЗе стала частью рабочей поездки. В аудитории высокопоставленного гостя ждали студенты, магистранты и аспиранты университета. Среди вопросов для обсуждения были как общие, например, кампании по переписи населения, так и узкие темы, которые курирует комитет по стандартизации.

Беларусь стоит на пороге важных событий: это и перепись населения, и выборы в Парламент и Совет республики, а в следующем году в стране пройдут президентские выборы. Валентин Татарицкий в своем выступлении сделал акцент на важность участия молодежи в жизни страны, в выборе ее дальнейшего пути. Свои вопросы по каждой из обсуждаемых тем смогли задать все, кто пришел на встречу.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ