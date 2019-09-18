В Мозыре состоялось выездное заседание Президиума Гомельской областной организации ОО «Белорусский союз женщин». Активистки области обсудили работу Мозырской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса среди женщин района.

Роль женщин в развитии малого и среднего бизнеса, а также меры по содействию занятости и самозанятости тех представительниц слабого пола, которые по тем или иным причинам остались без работы. Эти вопросы обсудили на выездном заседании президиума Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Среди приглашенных – председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. Елена Федоровна подробно рассказала о бизнесклимате района. Активное содействие и поддержку деловой инициативы граждан оказывают в Бизнесцентре. Его руководитель, кстати, тоже женщина, Зоя Змушко привела несколько цифр. С начала года в центр обратилось 160 человек, 70% из них – женщины.

Работу малого и среднего бизнеса рассмотрели на конкретных примерах. Активистки женсовета побывали в недавно открывшемся медцентре «Семья и здоровье». На базе студии детского ансамбля «Палеская зорачка» состоялся круглый стол «100 идей для бизнеса». Руководитель студии Елена Руденко не только творческая личность, член правления Мозырского женсовета, но и успешный предприниматель. Много лет назад она открыла собственное дело – мини-отель «Евро». Бизнес стал финансовым фундаментом для творчества. Воспитанники студии продемонстрировали гостям свои таланты. А бизнесвумен и художественный руководитель показала музейную комнату, где хранятся награды и сувениры из десятков стран, где выступала «Палеская зорачка». Примерами успешного ведения бизнеса стали также фитнес-клуб «Реформа» и развлекательный центр «Спутник». Мозырь в очередной раз продемонстрировал, что по праву считается центром Полесского региона.

Побывали гости и в открывшемся городском бассейне. Ремонтные работы здесь велись силами частной организации – производственного кооператива «Мозырьстрой». Кстати, женщин в строительстве работает тоже немало. Около 45%.

Мозырщина уникальна, в том числе и своими женщинами. Они занимают самые ответственные посты, руководят большими коллективами, ведут бизнес и в тоже время остаются хранительницами очага. Женское движение в районе стремительно развивается. Сегодня Мозырская районная организация насчитывает 20 первичек. Членами Белоруского союза женщин являются 169 мозырянок.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ