В Мозыре на пожаре погиб мужчина

21 сентября в полшестого утра в службу спасения поступило сообщение – в переулке Березовый на территории частного предприятия горит сторожевой вагончик. Когда спасатели прибыли к месту вызова, бытовка была полностью охвачена огнем. Возле вагончика находился сторож, который рассказал сотрудникам МЧС о том, что внутри должен находиться его сын. При проведении разведки спасатели на кровати обнаружили обгоревшее тело мужчины, 1979 г.р. Пожар ликвидировали. Причина трагедии устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.